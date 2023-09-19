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17:12, 19 сентября 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

Фото: Dave Benett / Getty Images for Perfect X Valentino

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

35-летняя манекенщица и ее супруг Джастин Эрвин посетили вечеринку Perfect Magazine и Valentino LFW, посвященную официальному открытию отеля 1 Hotel Mayfair. Для мероприятия знаменитость выбрала полупрозрачное платье, сквозь ткань которого виднелся комплект нижнего белья. Вдобавок Грэм дополнила свой наряд кожаным корсетом.

Фото: Dave Benett / Getty Images for Perfect X Valentino

Также визажисты завершили образ модели макияжем с акцентом на глаза, оформив длинные стрелки. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и разделили их на прямой пробор.

В апреле Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

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    Мария Винар
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