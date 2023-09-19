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19:58, 19 сентября 2023Силовые структуры

В отношении участницы организации «Граждане СССР» возбудили дело об экстремизме

В Чувашии возбудили дело против участницы организации «Граждане СССР» за видео

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении участницы запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». Об этом сообщает ТАСС.

Женщина подозревается в преступлении по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. По версии следствия, с июля 2022 года по июнь 2023 года она размещала на своих страницах в соцсетях видеоролики, побуждающие вступить в ряды «Граждан СССР»

Во время обысков в ее квартире нашли документы, печати, символику и печатную продукцию запрещенной организации.

Минюст внес организацию в список экстремистских в августе 2022 года. «Граждане СССР» убеждены, что Советский Союз распался неправомочно, и Российская Федерация не имеет права на существование. Кроме того, они полагают, что Россия — не страна, а коммерческая структура. Члены движения выступают против налогов и оплаты коммунальных услуг, а также не признают российские документы.

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    Илона Палей
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