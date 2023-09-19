Стюардесса принесла в аэропорт заряженный пистолет и угодила в полицию

CBS News: стюардесса из Аризоны принесла в аэропорт пистолет и угодила в полицию

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании из Аризоны принесла в международный аэропорт Филадельфии заряженный пистолет и угодила в полицию. Об этом сообщает издание CBS News со ссылкой на Управление транспортной безопасности (TSA).

По данным ведомства, когда бортпроводница проходила проверку безопасности перед полетом, у нее нашли оружие и арестовали ее. Теперь ей грозят финансовые санкции.

«Общеизвестно, что пассажирам не разрешается проносить огнестрельное оружие через наши контрольно-пропускные пункты, — подчеркнула заместитель директора TSA Кристин Асили. — Но не менее важно, чтобы общественность знала, что лицам, работающим в аэропорту, также не разрешается иметь при себе оружие. Мы в равной степени сосредоточены на проверке как сотрудников, так и путешественников».

Ранее испанец ворвался в отель на Майорке с фальшивым пистолетом, вызвал панику у постояльцев и попал в полицию. Уточняется, что мужчина проник в гостиничный комплекс Магалуфа с точной копией пистолета Glock и направил оружие на отдыхающих, после чего скрылся с места происшествия.