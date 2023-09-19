Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 19 сентября 2023Силовые структуры

Вор в законе Хаджи Бейлаганский осужден на 21 год за статус

В Москве суд дал 21 год вору в законе Хаджи Бейлаганскому за криминальный статус
СюжетВоры в законе:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 21 году лишения свободы криминального авторитета, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о Талыбханлы Гаджибабе Тахир оглы, известном в криминальных кругах как вор в законе Хаджи Бейлаганский, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Суд установил, что он был коронован в 2012 году за устранение сподвижника короля преступного мира Аслана Усояна (Дед Хасан) — Ильгара Алиева. Его подкараулили на Пресненском Валу в Москве в 2012 году и выпустили в него несколько пуль. За это преступление Хаджи Бейлаганский в 2020 году был осужден на 19 лет заключения.

Осужденного отправят в колонию особого режима.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

    СКР возбудил дело против матери истощенного шестилетнего мальчика-инвалида

    Самбурская показала внешность без макияжа

    Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде

    России предсказали резкий рост доходов от нефти и газа

    94-летняя россиянка провела пять дней в лесу без еды и выжила

    Автор вышивок с московскими зданиями раскрыл реакцию на его творчество

    Стало известно о попытках протестующих штурмовать здание правительства Армении

    Дачникам назвали способ собрать огромный урожай яблок

    Мужчина нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости