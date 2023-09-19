Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 19 сентября 2023Мир

Эрдоган отверг помощь Евросоюза для Турции

Эрдоган: Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Корреспондент американского телеканала PBS задал Эрдогану вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Евросоюз. В ответ он подчеркнул, что Анкара придает большое значение решениям организации. По словам политика, если ЕС даст положительный ответ, в стране его приветствуют.

«На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — подчеркнул политик.

Ранее Эрдоган допустил возможность пойти разными путями с Евросоюзом, если это будет необходимо. По его мнению, блок уже предпринимает шаги, чтобы отдалиться от страны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе расследовали подробности удара по Константиновке в ДНР

    Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине

    Обвиняемого в подрыве авто главы поселка Любимовка завербовала разведка Украины

    Доктор Мясников назвал основный способ борьбы с мерцательной аритмией

    Эрдоган отверг помощь Евросоюза для Турции

    В России захотели ужесточить контроль за лжеврачами интернете

    Россиянин поехал отдыхать в Дагестан и оказался на улице ночью с женой и детьми

    На Украине предложили заключенным производить электричество

    В США рассказали о важном уроке Запада для Зеленского

    Российские военные отразили атаку бригады «Азов» на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости