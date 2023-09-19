Эрдоган отверг помощь Евросоюза для Турции

Эрдоган: Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна никогда не нуждалась в помощи или поддержке Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Корреспондент американского телеканала PBS задал Эрдогану вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Евросоюз. В ответ он подчеркнул, что Анкара придает большое значение решениям организации. По словам политика, если ЕС даст положительный ответ, в стране его приветствуют.

«На протяжении последних 50 лет Турцию оставляют у дверей ЕС. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — подчеркнул политик.

Ранее Эрдоган допустил возможность пойти разными путями с Евросоюзом, если это будет необходимо. По его мнению, блок уже предпринимает шаги, чтобы отдалиться от страны.