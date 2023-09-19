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11:06, 19 сентября 2023Мир

Бывший вице-президент США заявил о превращении Китая в «империю зла»

Бывший вице-президент США Пенс: Китай стоит на пути превращения в «империю зла»
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат на пост главы государства в 2024 году от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что Китай стоит на пути превращения в «империю зла». Об этом сообщает Reuters.

«Китай, возможно, еще не является империей зла, но он усердно работает, чтобы ею стать», — сказал Пенс. По мнению кандидата в президенты, КНР представляет собой «величайшую стратегическую и экономическую угрозу для США в XXI веке».

Пенс выступил за увеличение поставок оружия на Тайвань и сокращение экономических отношений США с Китаем. Кроме того, он призвал запретить китайскую социальную сеть Tiktok.

Ранее Майк Пенс заявлял, что Соединенным Штатам необходимо усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина. В случае победы на президентских выборах кандидат от республиканцев пообещал ограничить доступ КНР к экономике США.

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    Дарья Балацкая
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