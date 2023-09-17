В США призвали усиливать давление на Китай

Бывший вице-президент Пенс: США следует усиливать давление на Китай

Бывший вице-президент США, кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс заявил, что Соединенным Штатам следует усиливать давление на Китай в ответ на агрессивное поведение Пекина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По словам Пенса, в случае победы на выборах президента он ограничиват доступ КНР к экономике США. Также он намерен усиливать военное присутствие в азиатском регионе.

«Я верю, что мы можем затмить китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что в конечном итоге мир и процветание приходят через силу», — сказал он.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Китай является главной угрозой для Вашингтона. Политик подчеркнул, что американским властям не следует обращать свое внимание на «больше не существующий СССР». «Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай», — заявил политик.

