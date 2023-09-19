Раскрыты детали инцидента с уколом московского ребенка лежавшим на улице шприцем

После укола московского школьника неизвестным предметом началась проверка

После инцидента с уколом неизвестным предметом 11-летнего ученика московской школы №1347 началась проверка. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор школы Альбина Вегержинская.

«Сегодня от сотрудника полиции мы получили информацию о том, что вчера один ученик нашей школы во время игры случайно уколол другого предметом, найденным на улице. Инцидент произошел после уроков за территорией нашей образовательной организации», — рассказала она. По словам директора, вечером мать увезла мальчика в травмпункт. На данный момент он находится дома. Сотрудники полиции уже начали проверку по этому факту. Вегержинская уточнила, что администрация школы находится на связи с семьей пострадавшего.

О случившемся стало известно ранее 19 сентября. «MK» сообщил, что 11-летний школьник после занятий решил пообщаться с одноклассником. В какой-то момент он отвернулся и почувствовал укол в ягодицу. По данным издания, школьник получил укол шприцем.