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11:01, 19 сентября 2023Россия

В Москве 11-летнего мальчика укололи в школе шприцем с неизвестным содержимым

«МК»: в Москве 11-летнего мальчика укололи в школе шприцем

Фото: Unsplash

В Москве в школе на улице Главмосстроя 11-летнего мальчика укололи шприцем с неизвестным содержимым. Об этом пишет «МК».

По словам подростка, после занятий он общался на территории учебного заведения с одноклассником. Отвернувшись, мальчик почувствовал укол в ягодицу. После этого школьник обратился в больницу, где подтвердили факт укола.

Как стало известно изданию, сейчас обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Что находилось внутри шприца, пока неизвестно.

Ранее в Москве десятилетняя девочка уколола ногу шприцем, выходя из салона каршерингового авто. Игла торчала из заднего сиденья. Экспертиза показала, что внутри был мефедрон. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков. В сервисе каршеринга, в автомобиле которого оставили шприц, начали внутреннюю проверку.

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    Константин Лысяков
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