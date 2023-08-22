Раскрыто содержимое уколовшего девочку в московском каршеринге шприца

В уколовшем девочку в каршеринговой машине в Москве шприце оказался мефедрон

Экспертиза установила содержимое шприца, которым укололась девочка в каршеринговой машине в Москве. Об этом сообщает «МК».

Исследование выяснило, что неизвестное вещество — это мефедрон. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность предыдущего пользователя каршеринга.

21 августа сообщалось, что в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Она была с родителями, взявшими машину Belkacar в аренду. По прибытии на место ребенок, выходя из машины, почувствовал укол в ноге. Оказалось, что из заднего сиденья торчала игла со шприцем, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. Родители срочно отвезли дочь в больницу, сделали анализы и сообщили о происшествии в полицию.