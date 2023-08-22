Начато расследование из-за уколовшего девочку шприца с наркотиком в каршеринге

МВД возбудило дело из-за шприца с наркотиком в московском каршеринге

Следователь возбудил уголовное дело из-за инцидента с московском каршеринге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Расследование ведется следственным отделом ОМВД по району Крылатское Москвы по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»).

В шприце, уколовшем ребенка в арендованной машине каршеринга, были следы мефедрона, выяснили в МВД.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность предыдущего пользователя автомобиля.

21 августа сообщалось, что в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась иглой шприца с неизвестной жидкостью. Она была с родителями, взявшими машину Belkacar в аренду. По прибытии на место ребенок, выходя из машины, почувствовал укол в ноге. Оказалось, что на заднем сиденье находился шприц, в котором была жидкость светлого цвета. Родители срочно отвезли дочь в больницу, сделали анализы и сообщили о происшествии в полицию.