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10:30, 22 августа 2023Силовые структуры

Начато расследование из-за уколовшего девочку шприца с наркотиком в каршеринге

МВД возбудило дело из-за шприца с наркотиком в московском каршеринге
Начало событий в новости Раскрыто содержимое уколовшего девочку в московском каршеринге шприца

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Следователь возбудил уголовное дело из-за инцидента с московском каршеринге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Расследование ведется следственным отделом ОМВД по району Крылатское Москвы по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»).

В шприце, уколовшем ребенка в арендованной машине каршеринга, были следы мефедрона, выяснили в МВД.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность предыдущего пользователя автомобиля.

21 августа сообщалось, что в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась иглой шприца с неизвестной жидкостью. Она была с родителями, взявшими машину Belkacar в аренду. По прибытии на место ребенок, выходя из машины, почувствовал укол в ноге. Оказалось, что на заднем сиденье находился шприц, в котором была жидкость светлого цвета. Родители срочно отвезли дочь в больницу, сделали анализы и сообщили о происшествии в полицию.

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    Любовь Ширижик
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