Каршеринг внесет изменение в сервис после инцидента с ребенком и шприцем в авто

Belkacar запустит новую систему рейтинга после инцидента со шприцем в авто

Сервис каршеринга Belkacar проводит внутреннюю проверку после инцидента с уколом 10-летней девочки шприцем в арендованном авто. Также в компании введут новую систему рейтинга для точечной работы с нарушениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«Буквально до конца августа также будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями», — сказали в Belkacar.

В компании подчеркнули, что находятся на связи с пострадавшим пользователем и оказывают ему поддержку.

«По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса», — сказали в Belkacar.

21 августа сообщалось, что в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Она была с родителями, взявшими машину Belkacar в аренду. По прибытии на место ребенок, выходя из машины, почувствовал укол в ноге. Оказалось, что из заднего сиденья торчала игла со шприцем, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. Родители срочно отвезли дочь в больницу, сделали анализы и сообщили о происшествии в полицию.

По данным МВД, в шприце, уколовшим ребенка в арендованной машине каршеринга, были обнаружены следы мефедрона. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотических веществ»).

