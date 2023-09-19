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10:45, 19 сентября 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры удара по позиции ВСУ вертолета Ка-52

Минобороны опубликовало кадры удара по позиции ВСУ вертолета Ка-52

Российский ударный вертолет Ка-52 нанес удар по позициям украинских войск, уничтожив полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

На запорожском направлении экипаж вертолета обнаружил позицию украинской армии и управляемой ракетой нанес удар по ней.

Ранее появилось видео нанесения удара Российской армией с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по украинским военным, которые попытались высадиться на островах на Днепре.

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    Александр Слабиев
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