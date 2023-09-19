Опубликованы кадры удара по позиции ВСУ вертолета Ка-52

Минобороны опубликовало кадры удара по позиции ВСУ вертолета Ка-52

Российский ударный вертолет Ка-52 нанес удар по позициям украинских войск, уничтожив полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

На запорожском направлении экипаж вертолета обнаружил позицию украинской армии и управляемой ракетой нанес удар по ней.

Ранее появилось видео нанесения удара Российской армией с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по украинским военным, которые попытались высадиться на островах на Днепре.