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10:08, 19 сентября 2023Бывший СССР

Появилось видео удара по украинским военным системой «Солнцепек»

МО: ВС нанесли удар «Солнцепеком» по диверсантам ВСУ при попытке перейти Днепр

Российская армия нанесла удар с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по украинским военным, которые попытались высадиться на островах на Днепре. Видео предоставило Минобороны России.

Украинские диверсионные группы попытались создать на островах на Днепре плацдарм для дальнейшего продвижения на левый берег. Однако их перемещения российские разведчики заметили с дрона, а затем нанесли по ним удар из ТОС «Солнцепек».

Ранее Минобороны опубликовало кадры удара российского дрона-камикадзе «Ланцет» по танку Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. На записи видно, как беспилотник врезается в танк, после чего происходит взрыв и техника начинает гореть.

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    Александр Слабиев
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