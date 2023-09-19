Россиянам назвали регионы для быстрого накопления на дом

«Мир квартир»: быстрее всего на свой дом можно накопить в Архангельской области

Быстрее всего на собственный дом можно накопить в Архангельской области — за 3,4 года, если откладывать всю зарплату и не брать ипотеку. Регионы России, где легко получится собрать средства на загородное жилье, назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Недолго копить на личный дом также придется жителям Кемеровской области (3,7 года), Еврейской АО (3,9 года), Ханты-Мансийской АО (3,9 года), Курганской области (4 года), республики Коми (4 года), Магаданской области (4,7 года), Красноярского края (4,7 года), Тюменской области (5 лет) и республики Хакасии (5,3 года).

Дольше всего на покупку коттеджа придется откладывать дагестанцам — более 20 лет. Аналитики отметили, что цены на дома в республике высокие, а официальные доходы низкие. Ненамного меньше сроки в Чечне — почти 19 лет. В топ-10 регионов, где долго придется копить на дом, вошли Севастополь (17,4 года), Ингушетия (17,3 года), Краснодарский край (16,5 года), Крым (16,1 года), Санкт-Петербург (15,6 года), Калининградская область (14,5 года), Карачаево-Черкесия (13,7 года) и Адыгея (13,3 года).

В среднем по стране на дом, средняя цена которого достигает 6,3 миллиона рублей, удастся накопить за 6,9 года. Для этого нужно будет откладывать всю зарплату, которая в среднем держится на уровне 76,6 тысячи рублей.

«Если сравнить результаты с итогами подобного исследования двухгодичной давности, то можно увидеть, что средний срок накопления на частный дом срок сократился: в 2021-м он составлял 8 лет. Это произошло потому, что цены на домовладения выросли всего на 25 процентов, а зарплаты — на 46 процентов», — прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее стало известно, что в России резко подорожало строительство частных домов — себестоимость возведения выросла на 20-50 процентов. Среди причин резкого роста эксперты выделяют повышение спроса, подорожание стройматериалов и дефицит кадров в строительной отрасли.