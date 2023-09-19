В России резко подорожала стоимость строительства частных домов

«Известия»: стоимость постройки частных домов в РФ выросла в 2023-м на 20-50 %

Себестоимость постройки частных домов в России в этом году выросла на 20-50 процентов, рассказал «Известиям» президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

Среди причин резкого роста эксперт выделили повышение спроса, подорожание стройматериалов и дефицит кадров в строительной отрасли. Еще одним фактором, оказывающим влияние на конечную стоимость квадратного метра, он назвал желание покупателей жить на территории комплексного развития. Поскольку, по его словам, предпочтение отдается коттеджным поселкам, а не индивидуальным дома без инфраструктуры, в цену дома застройщик включает также расходы на дороги, тротуары, благоустройство, детские и спортивные площадки.

За год частные дома в Москве подешевели более чем на четверть. В августе средняя стоимость частного дома в столице составила 33,99 миллиона рублей, что на 28,15 процента меньше, чем в конце прошлого лета. Таким образом Москва уступила своеобразное лидерство на этом рынке Санкт-Петербургу, где в то же время медианная цена на дома достигла 36,12 миллиона рублей — на 5,49 процента больше, чем в 2022-м.

Ранее стало известно, что россиян захотели обязать готовить проектную документацию на частные дома, дополняемую проведением негосударственной экспертизы. Предполагается, что стоимость разработки индивидуального проекта может составить 5-10 процентов от стоимости строительства, писали СМИ.