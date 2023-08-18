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17:53, 18 августа 2023Среда обитания

В Москве сильно подешевели частные дома

«Британика»: частные дома в Москве за год подешевели на 28,15%

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

За год частные дома в Москве сильно подешевели. Столица стала вторым городом страны по уровню средних цен на этот тип жилья, уступив лидерство Санкт-Петербургу. Об этом говорится в исследовании экспертов коттеджного поселка «Британика», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В августе 2023 года средняя стоимость частного дома в Москве составила 33,99 миллиона рублей. Это на 28,15 процента меньше, чем в августе 2022-го. В то же время медианная цена на дома в Петербурге достигла 36,12 миллиона рублей — на 5,49 процента больше, чем в прошлом году. Третье место в рейтинге городов с самыми дорогими особняками заняла Самара. Здесь средняя стоимость объекта составила 11,75 миллиона, за год показатель вырос на 15,24 процента.

Всего эксперты проанализировали динамику цен на дома в 16 городах-миллионниках. Средняя цена объекта в России оказалась на уровне 10,7 миллиона рублей и почти не изменилась с августа 2022 года. Заметнее всего частное жилье подорожало в Казани — плюс 34,13 процента, до 10,31 миллиона рублей. Значительный рост цен также зафиксирован в Ростове-на-Дону — плюс 31,67 процента, до 8,35 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 года коттеджи и дачи в Москве подешевели почти вдвое.

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    Александра Качан
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