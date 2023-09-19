Российская учительница украла кольца с бриллиантами

Учительница украла у москвички кольца на 170 тыс. руб. в аэропорту Владивостока

Учительница из Самарской области стала фигуранткой уголовного дела после кражи колец с драгоценными камнями у москвички в международном аэропорту Владивостока. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.

По информации ведомства, потерпевшая зашла в туалет аэропорта после рейса из Москвы. Там она сняла кольца с бриллиантами и положила на раковину, а затем покинула комнату, забыв надеть драгоценности обратно. После москвички в уборную зашла 30-летняя учительница истории из Самарской области, которая, заметив украшения, спрятала их в карман куртки и вышла из помещения.

Эксперты оценили украденные драгоценности в 170 тысяч рублей. Теперь учительнице грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Ранее полицейские задержали 54-летнего учителя игры на гитаре, который пять лет домогался ученицы на занятиях.