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19:35, 19 сентября 2023Силовые структуры

Российская учительница украла кольца с бриллиантами

Учительница украла у москвички кольца на 170 тыс. руб. в аэропорту Владивостока

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Учительница из Самарской области стала фигуранткой уголовного дела после кражи колец с драгоценными камнями у москвички в международном аэропорту Владивостока. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.

По информации ведомства, потерпевшая зашла в туалет аэропорта после рейса из Москвы. Там она сняла кольца с бриллиантами и положила на раковину, а затем покинула комнату, забыв надеть драгоценности обратно. После москвички в уборную зашла 30-летняя учительница истории из Самарской области, которая, заметив украшения, спрятала их в карман куртки и вышла из помещения.

Эксперты оценили украденные драгоценности в 170 тысяч рублей. Теперь учительнице грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Ранее полицейские задержали 54-летнего учителя игры на гитаре, который пять лет домогался ученицы на занятиях.

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    Олеся Мицкевич
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