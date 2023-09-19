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19:01, 19 сентября 2023Среда обитания

Аномальным наводнениям в Ливии нашли объяснение

WWA: изменение климата повысило вероятность сильных дождей в Ливии в 50 раз

Фото: Yousef Murad / AP

Глобальное изменение климата, вызванное сжиганием ископаемых видов топлива, увеличило вероятность сильных дождей в Ливии в 50 раз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологов из организации World Weather Attribution (WWA).

Ужесточение погодных условий вызвало в Ливии на 50 процентов больше обычного для начала сентября объема осадков. Именно этот фактор в итоге привел к формированию мощного шторма «Даниэль», который нанес значительный ущерб городу Дерна, расположенному на средиземноморском побережье африканской страны. Сильные дожди разрушили две плотины, в результате чего вода хлынула внутрь города.

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Ситуацию усугубило строительство на пойменных равнинах, плохое состояние дамб и длительный вооруженный конфликт. «Взаимодействие этих факторов и очень сильных дождей, которые усугубились изменением климата, привели к чрезвычайным разрушениям в Ливии. При нынешнем климате такое событие можно ожидать раз в 300-600 лет», — пришли к выводу в организации. В среднесрочной перспективе заниматься возведением каких-либо сооружений на этих территориях будет крайне опасно, предупредили эксперты.

Ранее аналитики из ООН дали предварительную оценку ущербу от наводнения в Ливии. В настоящее время 250 тысяч человек нуждаются в экстренной финансовой помощи на сумму 71,4 миллиона долларов. В общей сложности поддержку необходимо оказать 884 тысячам граждан африканской страны. При этом сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джалель Харчауи заявил, что для полного восстановления разрушенной инфраструктуры может понадобиться минимум 510 миллионов долларов.

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    Анатолий Акулов
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