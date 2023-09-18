Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:54, 18 сентября 2023Среда обитания

Подсчитан ущерб от наводнения в Ливии

ООН: предварительный ущерб от наводнения в Ливии составил 71 миллион долларов

Фото: Amr Alfiky / Reuters

После разрушительного наводнения 250 тысяч человек в Ливии нуждаются в экстренной финансовой помощи на сумму 71,4 миллиона долларов. В общей сложности поддержку необходимо оказать 884 тысячам граждан африканской страны, сообщает CNBC со ссылкой на предварительную оценку аналитиков ООН.

В настоящее время сотрудники Программы развития (United Nations Development Programme) собирают данные миссии на местах, чтобы определить окончательную стоимость ущерба. По этой причине экономический урон от стихийного бедствия в дальнейшем может быть скорректирован в большую сторону, считают эксперты.

Местные власти выделили из бюджета на оказание гуманитарной помощи 2,5 миллиарда динаров (51 миллион долларов). Однако этой суммы недостаточно для покрытия экономического и инфраструктурного ущерба от урагана «Даниэль», посетовал сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джалель Харчауи. «Я думаю, вам пришлось бы умножить это число, вероятно, на 10 или 20, чтобы восстановить все остальные муниципалитеты», — заключил специалист по Ливии.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022

Ранее Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщил, что количество пострадавших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. При этом пропавшими без вести числятся в общей сложности примерно 20 тысяч человек. Основной удар стихийного бедствия принял на себя город Дерна.

В ООН объяснили высокое число пострадавших от урагана и наводнений в Ливии дезорганизацией местных властей, вызванной многолетним политическим кризисом в стране. Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявил, что трагедии удалось бы избежать в случае экстренной эвакуации граждан и раннего оповещения жителей о надвигающемся стихийном бедствии.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Telegram Кадырова описал потери ВСУ словами «перевалило все мыслимые грани»

    Шуфутинский заявил о желании записать дуэт с Mia Boyka

    Путин заявил о завершении восстановления экономики России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с комплектующими для дронов из Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости