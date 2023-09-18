Подсчитан ущерб от наводнения в Ливии

ООН: предварительный ущерб от наводнения в Ливии составил 71 миллион долларов

После разрушительного наводнения 250 тысяч человек в Ливии нуждаются в экстренной финансовой помощи на сумму 71,4 миллиона долларов. В общей сложности поддержку необходимо оказать 884 тысячам граждан африканской страны, сообщает CNBC со ссылкой на предварительную оценку аналитиков ООН.

В настоящее время сотрудники Программы развития (United Nations Development Programme) собирают данные миссии на местах, чтобы определить окончательную стоимость ущерба. По этой причине экономический урон от стихийного бедствия в дальнейшем может быть скорректирован в большую сторону, считают эксперты.

Местные власти выделили из бюджета на оказание гуманитарной помощи 2,5 миллиарда динаров (51 миллион долларов). Однако этой суммы недостаточно для покрытия экономического и инфраструктурного ущерба от урагана «Даниэль», посетовал сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джалель Харчауи. «Я думаю, вам пришлось бы умножить это число, вероятно, на 10 или 20, чтобы восстановить все остальные муниципалитеты», — заключил специалист по Ливии.

Ранее Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщил, что количество пострадавших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. При этом пропавшими без вести числятся в общей сложности примерно 20 тысяч человек. Основной удар стихийного бедствия принял на себя город Дерна.

В ООН объяснили высокое число пострадавших от урагана и наводнений в Ливии дезорганизацией местных властей, вызванной многолетним политическим кризисом в стране. Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявил, что трагедии удалось бы избежать в случае экстренной эвакуации граждан и раннего оповещения жителей о надвигающемся стихийном бедствии.

