Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Al Arabiya: число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

По данным телеканала, пропавшими без вести числятся примерно 20 тысяч человек. В среду, 13 сентября, сообщалось, что число жертв достигло семи тысяч.

Ранее глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН Петтери Таалас заявил, что причиной большого числа жертв наводнений в Ливии стала дезорганизация местных властей, вызванная многолетним политическим кризисом в стране.