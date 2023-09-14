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21:32, 14 сентября 2023Мир

Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Al Arabiya: число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

По данным телеканала, пропавшими без вести числятся примерно 20 тысяч человек. В среду, 13 сентября, сообщалось, что число жертв достигло семи тысяч.

Ранее глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН Петтери Таалас заявил, что причиной большого числа жертв наводнений в Ливии стала дезорганизация местных властей, вызванная многолетним политическим кризисом в стране.

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    Марина Совина
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