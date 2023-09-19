Названы неочевидные симптомы болезней печени

Гастроэнтеролог Ломова назвала кожный зуд одним из признаков болезней печени

На заболевания печени могут указывать такие симптомы, как кожный зуд, синяки и отеки, заявила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Некоторые другие неочевидные признаки развития патологических процессов в этом органе она назвала «Известиям».

Ломова предупредила, что из-за отсутствия нервных окончаний в печени большинство болезней в ней протекает бессимптомно. Тем не менее существуют неочевидные признаки, свидетельствующие о начале патологического процесса в этом органе. К ним врач прежде всего отнесла пигментацию ладоней, появление сосудистых звездочек, частые носовые кровотечения, потерю веса или, наоборот, ожирение.

Также, по словам Ломовой, на развитие заболеваний печени могут указывать кожный зуд, частые синяки, отеки в совокупности с сонливостью, повышенной утомляемостью, тошнотой и снижением аппетита.

В заключение гастроэнтеролог призвала обратиться за врачебной помощью при пожелтении кожи и белковых оболочек глаз, появлении горечи во рту, изменении цвета мочи. Кроме того, стоит насторожиться и при снижении уровня тромбоцитов и гемоглобина в крови, подытожила она.

Ранее диетолог Тамара Рау назвала самый опасный для печени безалкогольный продукт. По ее словам, в большом количестве высококалорийная сладкая выпечка (булочки, круассаны, слойки, кексы, торты) приводит к накоплению жира в печени — жировому гепатозу.