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12:47, 19 сентября 2023Забота о себе

Диетолог назвала самый опасный безалкогольный продукт для печени

Диетолог Тамара Рау предупредила, что сладкая выпечка вызывает болезни печени

Фото: Unsplash

Ради здоровья печени следует есть меньше сладкой выпечки, заявила диетолог Тамара Рау. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, в большом количестве высококалорийная сладкая выпечка (булочки, круассаны, слойки, кексы, торты) приводит к накоплению жира в печени — жировому гепатозу. «Накопление происходит постепенно и может никак не давать о себе знать, его можно увидеть только на УЗИ. Годами человек может не знать о болезни, которая в итоге рискует перерасти в цирроз», — предупредила врач.

Также Рау добавила, что почти вся покупная сладка выпечка содержит в составе трансжиры, а организм не может полноценно усвоить такой продукт. Поэтому при постоянном употреблении трансжиров печень работает на износ.

В сладкой выпечке также обычно используется белая рафинированная мука, которая не несет пользы организму, так как очищена от клетчатки, витаминов и питательных веществ, отметила диетолог.

Очищенная мука имеет высокий гликемический индекс. Глюкоза быстро поступает в кровь и откладывается в печени в виде жира

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Однако полностью отказываться от выпечки необязательно, подчеркнула Рау. В качестве более здоровой альтернативы она предложила выпечку на основе цельнозерновой муки.

Сторонникам ЗОЖ на пользу пойдет и выпечка на основе гречневой, амарантовой, овсяной, кокосовой муки

Тамара Рау диетолог

Натуральные подсластители — трегалозы или стевии — могут заменить рафинированный сахар, отметила Рау. Также она посоветовала использовать натуральное сливочное или кокосовое масло вместо маргарина.

Диетолог подытожила, что печень имеет большой запас прочности и способна восстанавливаться, но нездоровый режим питания способен погубить этот орган еще в детском возрасте, поэтому следить за рационом очень важно.

Ранее диетолог Светлана Павличенко развеяла миф о вреде маргарина. Она назвала его хорошей альтернативой сливочному маслу.

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    Вера Владзиевская
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