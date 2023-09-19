Стало известно о возможном участии Ченнинга Татума в «Дэдпул 3»

Стало известно о возможном участии актера Ченнинга Татума в фильме «Дэдпул 3»

Голливудский актер Ченнинг Татум может появится в фильме «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом пишет портал «Канобу».

Имя каскадера актера появилось в числе членов съемочной группы картины на сайте IMBb. Предполагается, что Татум сыграет Гамбита в «Дэдпуле 3», при этом официально о его участии не сообщается.

Ранее сообщалось, что английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф исполнит «секретную роль» в фильме. Пользователи сети предположили, что Рэдклифф может сыграть альтернативную версию Росомахи.