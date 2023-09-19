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13:23, 19 сентября 2023Бывший СССР

Расследование NYT взрыва в Константиновке назвали черной меткой для Зеленского

Рогов: расследование NYT взрыва в Константиновке — черная метка для Зеленского

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Расследование издания The New York Times (NYT), по итогам которого сделан вывод, что взрыв в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) произошел про вине Украины, стало черной меткой для Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Статья в американской газете New York Times — по сути официальном рупоре Демократической партии — является своеобразной черной меткой и признанием преступлений режима Зеленского», — сказал он.

По его словам, американские элиты не имеют однозначной позиции в вопросе выделения новых средств для поддержания киевского режима. На этом фоне Зеленский пытается активизировать боевые действия, чтобы показать способность и дальше противостоять России.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала результаты собственного расследования, по итогам которого сделан вывод, что удар по рынку в Константиновке, произошедший 6 сентября, скорее всего был результатом падения украинской ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

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    Алевтина Запольская
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