Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 19 сентября 2023Мир

В США не признали упадок наступательного потенциала ВСУ

Генерал ВС США Милли заявил, что у ВСУ достаточно сил для контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Задействованные в контрнаступлении соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют достаточно сил для продолжения наступательных операций. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США, генерал Марк Милли, сообщает ТАСС.

Ранее Милли заявил, что Украина не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении. Военный отказался делать прогнозы относительно сроков, необходимых украинским властям для успеха своих операций. Он лишь отметил, что это займет значительное количество времени. Милли подчеркнул, что в короткий срок успеха от ВСУ ждать не стоит.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Убийцу 22 попутчиков в поездах приговорили к длительному сроку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости