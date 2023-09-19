В США не признали упадок наступательного потенциала ВСУ

Генерал ВС США Милли заявил, что у ВСУ достаточно сил для контрнаступления

Задействованные в контрнаступлении соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют достаточно сил для продолжения наступательных операций. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США, генерал Марк Милли, сообщает ТАСС.

Ранее Милли заявил, что Украина не сможет добиться быстрого успеха в контрнаступлении. Военный отказался делать прогнозы относительно сроков, необходимых украинским властям для успеха своих операций. Он лишь отметил, что это займет значительное количество времени. Милли подчеркнул, что в короткий срок успеха от ВСУ ждать не стоит.