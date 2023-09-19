Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

Старший консультант по дерматологии Медицинского института в Нью-Дели, Индия, Виджай Сингхал назвал вредоносные последствия наращивания волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

По словам врача, данная процедура не приводит к ухудшению состояния прядей. Однако постоянное натяжение, неправильная установка капсул и неподходящий уход могут спровоцировать ломкость волос и облысение. Кроме того, перечисленные факторы вызывают раздражение кожи головы и различные инфекции.

При этом медик отметил, что у некоторых людей могут развиться аллергические реакции на клей или пряди, изготовленные из синтетических материалов.

В марте окулист из Торонто, Канада, Алекса Хехт показала страшные последствия наращивания ресниц. В начале видео врач продемонстрировала зрителям снимок пациентки. На размещенном кадре было видно, что ресницы женщины покрылись коркой.