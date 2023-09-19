Мужчина нашел в деревне зеленого котенка и забрал его к себе

Житель Гродно стал хозяином зеленого котенка

Белорус нашел зеленого котенка и оставил его себе. Об этом сообщает NewGrodno.By.

Мужчина по имени Сергей услышал от знакомых, что в деревне Гродненского района рыжая кошка произвела на свет необычное потомство: она родила троих котят разного цвета — черного, белого и зеленого. Житель Гродно решил забрать домой самого необычного котенка — зеленого.

Хозяин сразу показал нового питомца ветеринару. Доктор подтвердил, что это его натуральный цвет, но затруднился с объяснением причин такого необычного окраса. По словам специалистов, кот полностью здоров. Однако все друзья и знакомые спрашивают у Сергея, зачем он покрасил котенка.

Мужчина до знакомства с необычным котенком был собачником. У него уже много лет живет вельш-корги Тедди. Однако Сергей уверен, что животные подружатся. Корги относится к котенку с интересом. Имя необычному питомцу пока не выбрали.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кантон, штат Северная Каролина, на свет появился ярко-зеленый щенок. По версии ветеринаров, щенок позеленел из-за избытка желчи в меконии — содержимом кишечника эмбриона, которое вышло наружу, когда он еще был в утробе матери. Специалисты говорят, что в подобных случаях со временем зелень тускнеет, и шерсть приобретает нормальный оттенок.