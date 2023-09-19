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14:10, 19 сентября 2023Ценности

Россиянкам назвали скрывающие недостатки внешности прически

Визажист Юлия Горбунова: высокие пучки и плетения скрывают второй подбородок

Фото: Isabela Kronemberger / Unsplash

Визажист, бровист Ольга Горбунова назвала россиянкам скрывающие недостатки внешности прически. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Специалистка рассказала, что высокие пучки, плетения и укладка с объемом в области верхней части головы визуально сделают шею длиннее и замаскируют второй подбородок. Если необходимо скорректировать форму лба, то можно присмотреться к челкам.

«Выбирайте челки-шторки. Они создадут тень и уменьшат визуальный объем лба, что также поспособствует удлинению шеи», — объяснила Горбунова и отметила, что скорректировать овал лица также помогут асимметрические стрижки.

В августе парикмахер Марина Лапина назвала россиянкам подчеркивающие недостатки внешности окрашивания волос. Эксперт призвала женщин старше 45 лет окрашивать пряди в естественные и натуральные тона, поскольку чрезмерно яркие и блестящие цвета могут привлечь внимание к несовершенствам кожи.

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    Мария Винар
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