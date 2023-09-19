Россиянкам назвали скрывающие недостатки внешности прически
Визажист, бровист Ольга Горбунова назвала россиянкам скрывающие недостатки внешности прически. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»
Специалистка рассказала, что высокие пучки, плетения и укладка с объемом в области верхней части головы визуально сделают шею длиннее и замаскируют второй подбородок. Если необходимо скорректировать форму лба, то можно присмотреться к челкам.
«Выбирайте челки-шторки. Они создадут тень и уменьшат визуальный объем лба, что также поспособствует удлинению шеи», — объяснила Горбунова и отметила, что скорректировать овал лица также помогут асимметрические стрижки.
В августе парикмахер Марина Лапина назвала россиянкам подчеркивающие недостатки внешности окрашивания волос. Эксперт призвала женщин старше 45 лет окрашивать пряди в естественные и натуральные тона, поскольку чрезмерно яркие и блестящие цвета могут привлечь внимание к несовершенствам кожи.