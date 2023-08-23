Россиянкам назвали подчеркивающие недостатки внешности цвета волос

Парикмахер Лапина: женщинам старше 45 лет следует избегать окрашивания в красный

Парикмахер Марина Лапина назвала россиянкам подчеркивающие недостатки внешности окрашивания волос. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Эксперт призвала женщин старше 45 лет окрашивать пряди в естественные и натуральные тона, поскольку чрезмерно яркие и блестящие цвета могут привлечь внимание к несовершенствам кожи. В то же время она сочла неудачными металлические оттенки, например, золотистый и серебристый.

«Также следует избегать красных, синих и фиолетовых прядей из-за перхоти, которая часто встречается после 45 лет. Именно на ярких цветах она больше всего заметна. Кроме того, такие оттенки делают локоны слабыми, тонкими и безжизненными», — отметила собеседница издания. Также специалистка посоветовала воздержаться от контрастного окрашивания, где сочетаются темный и светлый тона.

Ранее в августе стилистка Елена Метлина перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос на осень и зиму 2023 года. По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам. Кроме того, популярным окажется контуринг, подразумевающий окрашивание прядей у лица в различные оттенки.