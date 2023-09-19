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13:07, 19 сентября 2023Мир

В Германии запретили неонацистскую группировку со связями в США

ABC News: в Германии запретили неонацистскую группировку, связанную с США

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Правительство Германии запретило неонацистскую группировку Hammerskins Germany и провело рейды в домах десятков ее членов. Hammerskins Germany является ответвлением Hammerskins Nation, основанной в США в 1988 году. Об этом сообщает ABC News.

По данным МВД Германии, Hammerskins Nation играет заметную роль на неонацистской сцене в Европе, члены которой считают себя элитой правоэкстремистской скинхедов. Они называют себя «братьями» и считают себя элитным «братством», практикующим свой субкультурный образ жизни. Основным элементом идеологии группы является пропаганда расовой доктрины, основанной на нацистской идеологии.

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«Запрет Hammerskins Germany — это сильный удар по организованному правому экстремизму... Это посылает четкий сигнал против расизма и антисемитизма», — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер, добавив, что запрет коснулся региональных отделений ассоциации и ее подорганизации Crew 38.

В Германии группировка насчитывает около 130 членов. Во время рейдов в 10 федеральных землях полиция обыскала дома 28 членов группировки. Информация о задержании членов группы пока отсутствует. По словам Фейзер, правительство Германии более года сотрудничало не только с руководством федеральных земель, но и с американскими партнерами.

Ранее баварского политика Хуберта Айвангера обвинили в антисемитизме из-за обнаружения его детской листовки, где он высмеивал Холокост и преступления нацистской Германии. Нацистский скандал показал усталость немцев от вины за прошлое.

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    Дарья Балацкая
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