Нацистский скандал показал усталость немцев от вины за прошлое

Politico: нацистский скандал в Германии показал усталость немцев от вины

Нацистский скандал в Баварии, разворачивающийся с местным политиком Хубертом Айвангером, показывает усталость немцев от вины за прошлое. Об этом пишет газета Politico.

С таким заявлением газета прокомментировала скандал с Айвангером, членом правительства земли Бавария и лидером партии «Свободные избиратели», являющейся партнером правящей федеральной землей партии Христианско-социальный союз (ХСС). Его обвинили в антисемитизме из-за обнаружения его детской листовки, где он высмеивал холокост и преступления нацистской Германии.

«Я глубоко сожалею, если мое поведение в связи с листовкой и другими обвинениями, выдвинутыми в мой адрес относительно моей юности, задело чьи-то чувства», — ответил политик.

Как отмечает издание, вместо извинений Айвангер перешел в более жесткую риторику, обвинив в подделке листовки и попытке его дискредитации. Авторы заключают, что отказ властей Баварии от увольнения политика и рост рейтингов его партии на пять процентных пунктов подтверждают усталость немецкого общества от постоянных извинений за преступления нацистского режима.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер отказался снимать с должности своего заместителя Хуберта Айвангера после скандала с раздачей антисемитских листовок. По словам Зедера, Айвангер признает, что в молодости допускал серьезные ошибки, но теперь раскаивается. Премьер-министр подчеркнул, что никто не доказал создание Айвангером листовок.