Премьер Баварии отказался снимать с должности своего заместителя за антисемитизм

Премьер Баварии не стал увольнять зама после антисемитского скандала

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отказался снимать с должности своего заместителя Хуберта Айвангера после скандала с раздачей антисемитских листовок. Об этом сообщает Focus.

По данными СМИ, Айвангер в школьные годы якобы распространял антисемитские листовки. «Прошло целых 35 лет. Никто не остается таким, каким был раньше», — прокомментировал ситуацию премьер, назвав увольнение несоразмерным решением.

По словам Зедера, Айвангер признает, что в молодости допускал серьезные ошибки, но теперь раскаивается. Премьер-министр подчеркнул, что никто не доказал создание Айвангером листовок.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала решение Зедера «ущербом для репутации Германии».

Ранее, как сообщает РИА Новости, одноклассники Айвангера рассказали, что тот будучи 17-летним подростком якобы распространял листовки с антисемитским и нацистским содержанием. Политик отрицает свою причастность к составлению листовок, однако признал, что хранил в ранце несколько распечаток.