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С рейхом в сердце

Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

На территории Германии проживают 12,6 тысяч граждан несуществующей страны — «Германского рейха». Если вначале эти бюргеры, отказывающиеся признавать ФРГ, платить налоги и штрафы, печатающие собственные «паспорта», «удостоверения» и «деньги», вызывали лишь улыбку и недоумение, то теперь они стали наводить ужас на простых немцев. Поводом для беспокойства стало убийство «гражданином рейха» одного из полицейских в Баварии. Впоследствии выяснилось, что его единомышленники под завязку забили своим дома оружием и устроили настоящую охоту на стражей порядка. «Лента.ру» разбиралась в случившемся и пыталась предсказать, какую угрозу современному немецкому государству несут верные солдаты кайзера и фюрера.

«Ему просто показалось, что разгорелась Третья мировая война. Он так испугался, ведь полицейские среди ночи попытались проникнуть в его дом», — заявил на суде психиатр, обследовавший Вольфганга П., который в октябре 2016-го расстрелял одного из стражей порядка.

Тогда четверо полицейских в баварском городке Георгсмюнд приехали по вызову к одному из домов. Им сообщили, что жилище охотника по имени Вольфганг буквально набито оружием. Вместо того, чтобы впустить стражей порядка и показать им разрешение на легальное владение «стволами», 48-летний мужчина открыл беспорядочный огонь по входной двери. Трое полицейских отделались незначительными ранениями, еще один скончался в больнице.

Власти выяснили: мужчина страдал психическим расстройством. Его мать покончила с собой, когда мальчику было всего семь месяцев. Она хотела лишить жизни и его, однако яд не успел подействовать: родственники вовремя вызвали скорую. Воспитанный бабушкой и дедушкой Вольфганг хорошо учился, стал механиком, женился и воспитывал сына. Его жизнь резко изменилась в 2001 году, когда в результате аварии он получил тяжелую травму головы. Оклемавшись, он получил лицензию, накупил оружия и стал увлекаться охотой.

Складывалась ясная картина: тронувшийся умом любитель пострелять решил отработать навыки на двуногих целях. Однако впоследствии всплыло несколько интересных деталей: Вольфганг дружил с рейхсбюргером, ранее напавшим на полицейского, а также под защитным бронежилетом бережно хранил документ с синей обложкой — паспорт несуществующего государства — Германского рейха.

Этой историей заинтересовались не только СМИ, но и немецкие власти. По стране были проведены сотни рейдов, в ходе которых выявились 12,6 тысяч рейхсбюргеров с такими же липовыми «документами» и оружием.

Один рейх

Движение «граждан Германского рейха» зародилось еще в 80-е годы на западе Германии, однако постепенно приобрело популярность и на востоке страны. Обычно рейхсбюргерами становятся немцы в возрасте 40-50 лет, без высшего образования, оказавшиеся на мели, придерживающиеся правых или крайне консервативных взглядов, верящие в глобальные теории заговора и тайное мировое правительство.

Они проводят встречи или же часами просиживают в интернете, рассуждая о том, «как хорошо жилось немцам» в период с 1871 по 1937 год: в период кайзеровской Германии, в первые годы Третьего рейха и в меньшей степени Веймарской республики. Ярых нацистов среди них меньшинство: большая часть грезит о славных днях былого величия Германии. Среди их кумиров не только Гитлер и другие лидеры нацистской Германии, но и кайзер Вильгельм, и канцлер Отто фон Бисмарк. Они нравятся рейхсбюргерам не как носители идеологии, а как сильные личности, управлявшие страной железной рукой.

Ностальгирующие по рейху немцы не признают существования ФРГ, ненавидят ЕС, канцлера Ангелу Меркель, судебную и законодательную систему государства, которое, по их мнению, как и в послевоенное время, «оккупировано западными союзниками».

Попутно они обрывают телефонные линии государственных ведомств звонками и исписывают форумы, критикуя беспощадность немецкой системы налогообложения. Большинство из них и вовсе отказываются платить налоги и оплачивать штрафы и коммунальные счета.

В отличие от нацистов или скинхедов, у них нет никаких нашивок или знаков отличия. Единственное, что греет их душу — липовые «документы», которые они сами изготовляют или покупают в сети. Так, у большинства из них есть «удостоверения личности», «заграничные паспорта», «деньги», «автомобильные номера» и «водительские права» подданных несуществующего государства. В качестве место рождения они указывают «Германский рейх», «Вольное государство Пруссия» или же «Королевство Германия».

«Король всея Германии»

Движение рейхсбюргеров довольно хаотично и неструктурированно. У него нет своего лидера, однако нередко возникают люди, стремящиеся возглавить «Германский рейх».

Так, в 2012 году в Саксонии-Анхальте объявился самопровозглашенный «король Германии» по имени Петер Фитцек, или Петер Великий, как называют его подданные. До того, как стать «монархом», он перепробовал множество профессий: вначале выучился на повара, потом преподавал карате и продавал видеокассеты, открывал зал игровых автоматов, торговал джинсами, обувью и даже был администратором в тату-салоне.

Однако впоследствии решился податься в большую политику. В 2008 году баллотировался на пост градоначальника Виттенберга, города Мартина Лютера. Но с треском провалился, заручившись поддержкой всего 0,7 процента голосов. Такой же результат он повторил на выборах 2009-го в избирательном округе Дессау-Виттенберг в качестве независимого кандидата.

Несмотря на казалось бы невысокий результат, повар-каратист все же почувствовал поддержку народных масс и решил перекроить немецкую систему здравоохранения, создав свою медицинскую клинику и начав торговать медстраховками. Дела пошли успешно, и после этого Петер и вовсе решил основать свое «государство» — «Королевство Германия».

В новоиспеченной стране, расположившейся на девяти гектарах под Виттенбергом, появились собственные банкноты — так называемые энгельгельд («ангельские деньги») — своя система налогообложения, а также множество других «документов». Подданные, коих насчитывается 3,1 тысячи человек, присутствовали на «коронации», где Петер, как и полагается монарху, расхаживал в мантии и со скипетром.

Немецкие власти вначале с юмором отнеслись к царским замашкам Фитцека. В течение некоторого времени они закрывали глаза на то, как «самопровозглашенный король Фидуциар» создает «королевскую полицию» из 30 бывших спортсменов, пишет новую «конституцию», призывает восстановить Германию в границах конца 1937 года, а также построить рядом со зданием больницы детский сад, частную школу и университет.

Однако когда «монарх» отказался платить налоги от деятельности принадлежавших ему магазинов и обзавелся собственным банком власти решили больше не пускать это на самотек.

Самопровозглашенному «королю» пришлось отвечать перед судом за многократные нарушения правил ПДД (за последнее время дорожная полиция останавливала его около 30 раз). При этом при себе у него было поддельное водительское удостоверение. От обычных немецких прав он отказался еще в 2012-м, заменив их собственноручно выписанными на бумаге с гербовой печатью его же собственного «королевства».

В результате в марте этого года Фитцека приговорили к трем годам и восьми месяцам тюрьмы за незаконные банковские операции, а также к двум годам и семи месяцам заключения за вождение без прав.

Чудаки вышли из сумрака

Но и после «пленения короля» рейхсбюргеров никто не воспринимал всерьез. Обычные немцы подсмеивались над группой сумасшедших, живущих в вымышленном мире. Власти также были уверены, что безобидные чудаки не представляют угрозу.

Постепенно, однако, ими заинтересовались активисты антимигрантского движения PEGIDA, ультраправые из «Альтернативы для Германии», а также представители экстремистских группировок, к которым те стали активно присоединяться, покупаясь на лозунги о возвращении Германии былого величия.

«Все, кто считал рейхсбюргеров неопасным и хаотичным формированием, трагически заблуждались», — заявил глава социал-демократов в бундестаге Томас Опперман.

После стрельбы в Георгенсгмюнде истории о «гражданах» вымышленной страны не сходят полос немецких газет. В СМИ постоянно появляются новости о нападениях рейхсбюргеров на полицейских, а также об обнаружении в их жилищах больших запасов оружия.

Сообщается, что они планируют совершать атаки на евреев, беженцев и полицейских. Одни из них организовывают «собственные полицейские отряды», чтобы давать отпор стражам порядка и судебным приставам, пытающимся выселить их из жилищ за отказ оплачивать коммунальные счета и налоги.

При этом, по данным немецких властей, некоторые рейхсбюргеры уже сумели внедриться в ряды полицейских и спецслужб. В настоящее время за «граждан рейха» взялись всерьез: министры внутренних дел 16 федеральных земель Германии запретили членам этого движения хранить и носить огнестрельное оружие. Разрешения, выданные ранее, будут аннулированы.

В некоторых федеральных землях спецслужбы уже стали наблюдать за вооруженными «гражданами» несуществующей страны. Как пишет газета Kölner Stadtanzeiger, не исключено, что в ближайшее время за верными солдатами кайзера и фюрера установят официальный общефедеральный контроль.

Ксения Мельникова

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