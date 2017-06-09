Немецкому офицеру пригрозили судом за шутку о военном перевороте

Неудачно пошутившему офицеру немецкой армии пригрозили судом за призывы к совершению преступления. Об этом сообщает Spiegel.

В мае на одном из семинаров под эгидой ООН в Баварии неназванный подполковник сказал: «Мне надоело, что 200 тысяч человек находятся под подозрениям из-за двух психов. В моих глазах министр обороны потеряла всякий авторитет — надо как-то реагировать на это. Путч, что-ли, организовать?»

Сам военнослужащий сообщил, что его призыв к военному перевороту был шуточным преувеличением, и, услышав его, все присутствующие в помещении засмеялись. Тем не менее, всех участников семинара допросили, а командование направило жалобу в прокуратуру.

Материалы по теме Свастика над бундесвером Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии

Следователи решают, возбуждать ли из-за случившегося уголовное дело: если офицер будет признан виновным, ему грозят лишение свободы, штраф и увольнение из рядов вооруженных сил.

11 мая глава Минобороны заявила о необходимости реформирования вооруженных сил ФРГ, в частности, речь идет о «пересмотре традиционных ценностей и улучшении политического воспитания в армии».

6 мая Spiegel сообщил о том, что в одном из гарнизонов бундесвера, расположенном в городе Донауэшинген, была обнаружена витрина со стальными касками времен Третьего рейха и атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии.

За три дня до этого немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах страны. Толчком к началу расследования послужил инцидент с военнослужащим бундесвера: он получил свидетельство беженца, а потом попытался совершить теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам.

Стражи порядка обнаружили пистолет, который мужчина спрятал в аэропорту Вены, а потом поймали самого преступника.