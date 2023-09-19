Чехия начнет поставлять оружие Украине

Чехия при поддержке Дании и Нидерландов начнет поставлять оружие Украине

Чехия начнет поставлять вооружение Украине. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Утверждается, что поставки будут совершаться при финансовой поддержке Дании и Нидерландов. Новое трехстороннее соглашение подписал замглавы чешского Минобороны Даниэл Блажковец в ходе визита на американскую базу Рамштайн в Германии.

«Первым из проектов станет дарение 15 модернизированных танков T-72EA», — сказано в сообщении. Уточняется, что танки прибудут на территорию Украины в ближайшее время. Помимо этого, Чехия готова постепенно передать ВСУ десятки боевых машин пехоты, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Поставки будут проходить в течение последних месяцев 2023 года и в начале 2024-го.

Минобороны Чехии заявило о желании поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. Новое соглашение с Данией и Нидерландами становится большим вкладом в дальнейшее развитие чешской оборонной промышленности, сказал Блажковец. «В то же время оно включает в себя проекты с большой экономической выгодой для нашей страны, включая новые рабочие места для наших сограждан», — добавил он.

Уже не первый раз Чехия помогает Украине по схожей модели. В частности, стало известно, что в начале 2023 года США направили восточному союзнику сотни миллионов долларов за предоставление военной помощи для Украины. В рамках совместного проекта с США и Нидерландами страна передала 45 модернизированных танков Т-72.