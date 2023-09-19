Плату за аренду земли у государства в регионах определят по-новому

Росреестр предложил новый подход к установке цен на аренду госземли в регионах

Плату за аренду государственной земли в регионах захотели определять по-новому — только исходя из кадастровой стоимости земли. Новый подход к установке цен на подобные участки предложил Росреестр, который подготовил соответствующие поправки в Земельный кодекс, пишет РБК.

Такой метод планируют сделать единственно возможным (кроме случаев, когда земля отдается в аренду на аукционе), в то время как сейчас есть несколько вариантов расчета платы. По общему правилу земельные участки в госсобственности передаются в аренду по результатам торгов, пояснили Росреестре. Территории могут занимать физлица или юрлица для строительства зданий, объектов инфраструктуры, сельскохозяйственных работ или освоения недр.

Однако есть десятки оснований, по которым арендовать землю у государства можно без проведения аукциона. Среди них — размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализация масштабных инвестпроектов, обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами.

Ценообразование может происходить по разным правилам в соответствии с постановлением правительства о принципах определения арендной платы и прецедентами судебной практики. Конкретный порядок для каждого региона определяется внутренним законодательством. Плата может устанавливаться на основании кадастровой стоимости земли, но не обязательно: к примеру, может использовать могут рыночную стоимость, которую установили по результатам экспертной оценки.

Отсутствие единой методики определения размера арендной платы за земельные участки на всей территории России на основе общих принципов и прозрачных механизмов ведет к правовой неопределенности в расчете арендной платы, пояснили авторы инициативы. Из-за этого участки медленнее вовлекаются в хозяйственный оборот и получается, что их используют неэффективно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил строить частные дома по-новому — с использованием эскроу-счетов. Выполнить требования главы государства правительство должно до 1 ноября 2023 года. Применение счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), по словам президента, поможет дополнительно защитить средства граждан и создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома. Подобную схему уже используют при возведении многоквартирных зданий.