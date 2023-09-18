Путин поручил строить дома по-новому

Путин поручил ускорить внедрение новых правил в строительство частных домов

Президент России Владимир Путин призвал ускорить внедрение в законодательство новых правил строительства частных домов, которые предусматривают использование для этих целей механизма эскроу. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Выполнить требования главы государства правительство должно до 1 ноября 2023 года. Применение счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), по словам президента, поможет дополнительно защитить средства граждан и создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома. Подобную схему уже используют при возведении многоквартирных зданий.

Путин также поручил правительству ускорить издание нормативных правовых актов, необходимых для определения порядка проектирования и строительства объектов, в число которых входят и высотные деревянные дома.

Ранее президент поднял вопрос о корректировке параметров программы дальневосточной ипотеки и повышении ее привлекательности. В частности, глава государства предложил поднять до 9 миллионов рублей планку кредита для тех, кто хочет приобрести свое жилье.