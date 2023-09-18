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17:23, 18 сентября 2023Среда обитания

Путин поручил ускорить начало строительства деревянных высоток

Президент России Путин захотел ускорить начало строительства деревянных высоток

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить издание нормативных правовых актов, необходимых для определения порядка проектирования и строительства объектов, в число которых входят и высотные деревянные дома. Соответствующее поручение, которое было отдано в ходе совещания по вопросу развития строительной отрасли, опубликовано на сайте Кремля.

«Ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций», — отмечается в перечне поручений главы государства.

Указывается, что доклад по данному направлению российский лидер хочет получить до 1 мая 2024 года.

О том, что в России захотели начать строить деревянные девятиэтажные жилые дома, стало известно в августе 2023 года. Уточнялось, что приступить к возведению таких объектов планировалось после завершения испытаний пожарной службы.

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    Варвара Кошечкина
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