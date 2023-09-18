Путин поручил ускорить начало строительства деревянных высоток

Президент России Путин захотел ускорить начало строительства деревянных высоток

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить издание нормативных правовых актов, необходимых для определения порядка проектирования и строительства объектов, в число которых входят и высотные деревянные дома. Соответствующее поручение, которое было отдано в ходе совещания по вопросу развития строительной отрасли, опубликовано на сайте Кремля.

«Ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций», — отмечается в перечне поручений главы государства.

Указывается, что доклад по данному направлению российский лидер хочет получить до 1 мая 2024 года.

О том, что в России захотели начать строить деревянные девятиэтажные жилые дома, стало известно в августе 2023 года. Уточнялось, что приступить к возведению таких объектов планировалось после завершения испытаний пожарной службы.