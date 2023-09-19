Работающим по ночам россиянам назвали способы сохранить здоровье

Терапевт Ромасов: работающим по ночам людям надо спать утром в темной спальне

Врач-терапевт Иван Ромасов призвал работающих по ночам россиян установить режим дневного сна, чтобы сохранить здоровье. Эту и некоторые другие его рекомендации приводит издание aif.ru.

Ромасов подчеркнул, что при работе по ночам длительность отдыха утром должна составлять от семи до девяти часов — это необходимо для восполнения сил. При этом человеку надо создать условия для того, чтобы дневной сон был качественным. Врач обратил внимание, что солнечный свет мешает хорошо выспаться, поскольку выполняет функцию будильника для организма. В зависимости от интенсивности света фоторецепторы на сетчатке глаза подают сигналы в мозг, в результате чего начинают вырабатываться различные гормоны и вещества, которые заставляют человека бодрствовать, объяснил он.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Ромасов посоветовал работающим по ночам людям спать в темной спальне или воспользоваться специальной маской для сна. Еще одним способом сохранить здоровье при ночной работе он назвал отключение гаджетов и телефона и при необходимости использование берушей.

По мнению терапевта, следует нормализовать рабочий процесс. Ночное бодрствование должно сопровождаться ярким светом, а основной прием пищи лучше осуществлять перед началом работы. Во время ночной смены Ромасов рекомендовал есть небольшими порциями, отдавая предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. Кроме того, надо обязательно поддерживать водный баланс в организме.

В выходные же дни врач посоветовал не забывать о физической активности и для восстановления сил принимать витамин D, магний и другие витамины и микроэлементы.

Ранее японские ученые из Университета Хиросимы предложили новую оптимальную стратегию сна, которая поможет противодействовать усталости и сонливости во время 16-часовой смены. Согласно результатам исследования, два коротких периода сна помогают от сонливости лучше, чем один двухчасовой сон.