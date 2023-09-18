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12:54, 18 сентября 2023Наука и техника

Предложена новая стратегия борьбы с недосыпом

Scientific Reports: два коротких сна снижают сонливость в ночную смену

Фото: gbarkz / Unsplash

Японские ученые из Университета Хиросимы предложили новую оптимальную стратегию сна, которая поможет противодействовать усталости и сонливости во время 16-часовой смены. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Scientific Reports, два коротких периода сна отсрочивают сонливость лучше, чем один двухчасовой сон.

В Японии медсестрам обычно разрешается спать до двух часов во время ночной смены, чтобы компенсировать сбой в биологических часах. Ученые проанализировали данные предыдущих научных работ, чтобы определить, какой график сна лучше всего помогает бороться с недосыпом и снижением когнитивных функций.

Оказалось, что те, кто вздремнул один раз в течение периода 120 минут, заканчивающегося в полночь, почувствовали сонливость уже в четыре часа утра и до конца смены. Однако участники, которые запланировали два сна — 90-минутный, продолжающийся до полуночи, и 30-минутный, заканчивающийся в три часа ночи, — предотвращали сонливость до шести часов утра. Специалисты рекомендуют добавить дополнительные 30 минут сна между 5-6 часами утра, что позволит отсрочить сонливость до 7-8 утра.

Хотя во всех группах с различными режимами сна уровень усталости был значительно повышен с 4 до 9 часов утра, в группе с двумя дневными снами ее интенсивность была ниже, чем у остальных. Как одиночный, так и дробный сон не привели к улучшению производительности когнитивных задач.

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    Александр Еникеев
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