Путин назвал стратегической задачей обеспечение вооружением войск на СВО

Путин назвал стратегической задачей обеспечение оружием ВС в зоне спецоперации

Обеспечение в полном объеме вооружением Вооруженных сил (ВС), находящихся в зоне специальной военной операции (СВО), является на данный момент стратегической задачей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытия заседания Военно-промышленной комиссии (ВПК), его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в рамках первого вопроса повестки нужно провести анализ графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в зону СВО.

«Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи — своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции», — пояснил Путин.

Помимо того, глава государства поручил повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

«Мы много на этот счет говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», — пояснил он.

Вечером 19 сентября Владимир Путин прибыл в Ижевск для проведения заседания ВПК. Визит главы государства в столицу Удмуртии совпал с празднованием Дня оружейника. Празднование этого дня проходит в основном в городах, где расположены предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).