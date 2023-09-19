Путин прибыл в Ижевск для проведения заседания военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где планирует провести заседание военно-промышленной комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что визит главы государства в столицу Удмуртии совпал с празднованием Дня оружейника. Празднование этого дня проходит в основном в городах, где расположены предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

На заседании, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин планирует поздравить всех имеющих отношение к ОПК. Затем в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов оборонной промышленности.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью обеспечивает себя всеми видами вооружения и производит его в объеме, превышающем потребности Минобороны. ОПК работает в три смены, подчеркнул он.