Медведев рассказал о работающих в три смены предприятиях российского ОПК

Медведев: Россия производит оружие в объемах, превышающих потребности Минобороны

Россия полностью обеспечивает себя всеми видами вооружения и производит его в объеме, превышающем потребности Минобороны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее ряд СМИ опубликовал расчеты украинской разведки, в частности, о якобы оставшемся у России количестве ракет, способных наносить удары на расстоянии более 500 километров.

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) работает в три смены, подчеркнул Медведев. «И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества», — добавил он.

По словам зампреда Совбеза России, Киев «ведет мучительный подсчет» оттого, что сама Украина не способна производить продукцию военного назначения и «получает корм "от тела" своих хозяев».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал текущий объем производства оружия недостаточным. При этом он отметил, что объемы выпускаемого Киевом оружия увеличились «в разы».