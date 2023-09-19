Житель Одессы украл черепаху и сварил из нее суп

Житель Одессы украл у соседки красноухую черепаху и съел, сварив из нее суп

Одессит украл у соседки черепаху и съел ее. Об этом со ссылкой на Нацполицию Украины сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы. Местный житель украл у соседки одну из двух красноухих черепах, которых она держала в ванночке на общей веранде, после чего разбил панцирь молотком, сварил из рептилии суп и съел.

После обнаружения пропажи питомца женщина обратилась в полицию. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животным и хищении чужого имущества. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Аризона залез в черепашью нору и застрял в ней. Спасать его пришлось пожарной бригаде.