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09:32, 12 июля 2023Из жизни

Мужчина забрался в черепашью нору и застрял

Fox 10 Phoenix: в США пожарные вытащили из черепашьей норы застрявшего мужчину

Кадр: Fox10

Житель американского штата Аризона залез в черепашью нору и застрял в ней. Об этом сообщает Fox 10 Phoenix.

Мужчина забрался в нору, когда убирал мусор на заднем дворе своего дома. Неожиданно он понял, что оказался в ловушке и не может выбраться.

На помощь к американцу прибыла пожарная бригада. Пострадавшего удалось вытащить из норы, после чего его доставили в больницу с незначительными травмами.

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Сухопутные черепахи зарываются в землю, чтобы поддерживать оптимальную температуру своего тела. Когда пресмыкающемуся становится жарко, оно выкапывает нору и находится в ней, пока не охладится.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре врачи извлекли целого осьминога из пищевода пациента, жалующегося на тошноту и рвоту. 55-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как съел блюдо из морепродуктов, в состав которого входил осьминог.

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    Алиса Удовик
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