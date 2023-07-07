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20:12, 7 июля 2023Из жизни

Врачи обнаружили в пищеводе жалующегося на тошноту пациента целого осьминога

Daily Mail: в Сингапуре врачи вытащили из пищевода пациента целого осьминога

Фото: Diane Picchiottino / Unsplash

В Сингапуре врачи извлекли целого осьминога из пищевода пациента, жалующегося на тошноту и рвоту. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летний мужчина обратился за медицинской помощью после того, как съел блюдо из морепродуктов, в состав которого входил осьминог. По словам пациента, сразу после приема пищи у него началась рвота и он с трудом мог глотать.

Врачи сделали снимки пищевода мужчины и обнаружили, что осьминог застрял в пяти сантиметрах от гастроэзофагеального сфинктера, соединяющего желудок с пищеводом. Медики провели мужчине гастроскопию и решили протолкнуть или извлечь моллюска с помощью эндоскопа, однако попытки не увенчались успехом. Тогда врачи провели эндоскоп мимо осьминога и подцепили его с обратной стороны. Затем они щипцами схватили голову моллюска и вытащили его из пищевода.

Пациент быстро восстановился после процедуры. Его выписали из больницы через два дня.

Ранее сообщалось, что житель Индии 36 лет прожил с близнецом в животе. Отмечается, что живот индийца был настолько большим, что в городе его прозвали «беременным мужчиной».

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