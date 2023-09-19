Назван главный риск для экономики Европы

ОЭСР: экономика еврозоны больше подвержена риску роста цен на топливо, чем США

Одним из главных рисков для экономики еврозоны в настоящее время являются цены на топливо. Темпы роста ВВП Евросоюза (ЕС) в большей степени зависят от этого фактора, чем США, заявила главный эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Клэр Ломбарделли. Ее слова приводит Bloomberg.

По мнению аналитика, в случае дальнейшего роста цен на топливо темпы увеличения ВВП еврозоны могут замедлиться на фоне сохраняющейся в регионе высокой инфляции. Увеличение биржевых цен на нефть с мая на 25 процентов уже оказало негативное влияние на стоимость товаров и услуг в ряде государств региона, что является крайне нежелательным обстоятельством, уточнила Ломбарделли.

Вышеуказанные факторы в совокупности неизбежно приведут к росту расходов европейских домохозяйств и снижению потребительской активности в странах еврозоны. «Это во многом зависит от того, в какой степени страны подвержены влиянию цен на нефть», — пояснила она. Именно по этой причине аналитики ОЭСР пересмотрели свои прогнозы в отношении темпов роста ВВП в США и ЕС. Если в Соединенных Штатах ожидается прирост в 2,2 процента по итогам 2023 года, то экономика еврозоны вырастет лишь на 0,6 процента, заключила Ломбарделли.

Ранее аналитики ОЭСР предрекли замедление темпов роста мировой экономики с трех процентов ВВП в конце декабря до 2,7 процента по итогам 2024 года. Трудности возникнут из-за эффекта от продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков и увеличения ключевых ставок. Другими проблемами станут инфляция, сохраняющаяся на высоком уровне, и слабое восстановление китайской экономики после затяжных локдаунов.