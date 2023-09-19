46-летняя Наталия Орейро показала лицо без макияжа

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео в сторис. Так, звезда популярного телесериала «Дикий ангел» предстала перед камерой в белой кофте с пестрым принтом. На размещенных кадрах Орейро продемонстрировала естественный внешний вид, отказавшись от косметики.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лариса Долина также показала внешность без макияжа. В опубликованном видео 68-летняя артистка была запечатлена без косметических средств на лице. При этом артистка надела бежевый костюм, состоящий из свитшота и брюк, а светлые волосы средней длины распустила.