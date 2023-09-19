Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:15, 19 сентября 2023Ценности

46-летняя Наталия Орейро показала лицо без макияжа

Кадр: @nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео в сторис. Так, звезда популярного телесериала «Дикий ангел» предстала перед камерой в белой кофте с пестрым принтом. На размещенных кадрах Орейро продемонстрировала естественный внешний вид, отказавшись от косметики.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лариса Долина также показала внешность без макияжа. В опубликованном видео 68-летняя артистка была запечатлена без косметических средств на лице. При этом артистка надела бежевый костюм, состоящий из свитшота и брюк, а светлые волосы средней длины распустила.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцах в Карабахе

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    В Paint появится функция из Photoshop

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости