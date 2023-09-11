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18:57, 11 сентября 2023Ценности

68-летняя Лариса Долина показала лицо без макияжа

Кадр: Telegram-канал Ларисы Долиной

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина показала естественную внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

В опубликованном видео 68-летняя артистка предстала в воскресенье, 10 сентября, в самолете без косметических средств на лице. При этом она надела бежевый костюм, состоящий из свитшота и брюк, а светлые волосы средней длины распустила. Свой образ знаменитость дополнила очками с блестящей оправой.

«Не так часто отмечаешь свой день рождения в самолете. Так случилось сегодня рано утром. По небесной дороге домой! Мой коллектив меня вот таким образом поздравил на высоте 10 тысяч. Еще раз счастлива!!!» — подписала она пост.

В июле Долина появилась на публике в прозрачном наряде. Звезда посетила форум музыканта Леонида Агутина. Знаменитость надела прозрачный костюм, под тканью которого виднелся черный бюстгальтер и шорты на высокой посадке. Также можно заметить, что изделие было оформлено кружевами и сеткой.

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    Екатерина Ештокина
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